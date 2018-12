(ang) Am Wochenende haben die Eifeler den Abschluss des Bitburger Weihnachtsmarkts gefeiert. Trotz klirrender Kälte waren am Samstag beim Auftritt von 17 Gruppen des ADTV-Tanzcenters unter Leitung von Verena Galter mehrere hundert Gäste der Show bei. Von Markus Angel

Die drei- bis 16-Jährigen verzauberten das Publikum mit HipHop und weihnachtlichen Klängen. Nach den Auftritten der Musikvereine Alsdorf und Orenhofen luden am Abend „Acoustic Passion“ mit Rainer Tures zu einem „weihnachtlichen Abend am Kamin“ auf der Bühne am Spittel ein. Am Sonntag sorgten Frank Rohles & Friends sowie Thomas Kiessling für Stimmung auf dem Spittel. Mehr Fotos unter www.volksfreund.de

FotoS (2): Markus Angel