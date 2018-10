später lesen FREIZEIT Toller Start in Wanderwoche FOTO: tv / Uschi Hallet FOTO: tv / Uschi Hallet Teilen

(utz) Die Wanderwoche Südeifel ist mit einer Tour rund um Bettingen und Oberweis gestartet. 120 Teilnehmer waren dabei. Auf dem Programm stehen noch die Touren am Freitag, 5. Oktober, an der Sauer bei Metzdorf sowie am Samstag, 6. Oktober, bei Waxweiler“.

