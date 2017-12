später lesen Unfall Teilen

Twittern

Teilen



Auf der Fahrt von Herforst in Richtung Speicher musste der Fahrer eines Traktors mit angehängtem Schneeräumschild am Sonntag gegen 11.15 Uhr in einer Kurve einem entgegenkommenden dunklen größeren Geländewagen ausweichen.