Das Caritashaus der Begegnung in Irrel bietet einen Gedichtetreff am Donnerstag, 22. März, um 14.30 Uhr an. Im Mittelpunkt stehen Gedichte des Dichters Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Auch kleine eigene Werke sind willkommen.