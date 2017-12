später lesen Treffen für Landwirte Teilen

Twittern

Teilen



Bitburg (red) Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel lädt zum 49. Erfahrungsaustausch Pflanzenbau und Pflanzenschutz am Mittwoch, 6. Dezember, 9.30 bis 16 Uhr, ins Hotel "Schroeders Stadtwaldhotel", Am Gillenbach 12 in Trier, ein. Auf dem Programm stehen Fachvorträge - unter anderem zu den Themen Pflanzenschutzprobleme, Maiszünsler und die Düngeverordnung.