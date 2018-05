Über den Ruhestand zurück in die Kindheit

Am Sonntag feiert die Kita in Baustert ihren 60. Geburtstag. Ein Kindergartenkind der ersten Stunde hat dazu ein besonderes Geschenk. Von Uwe Hentschel

Der 1. Mai 1958 war in Baustert ein ganz besonderer Tag. An jenem Tag nämlich wurde der Kindergarten eingeweiht. „Für uns war das eine einschneidende Veränderung“, erinnert sich Alfred Müller. Der 65-Jährige gehörte zu den ersten Kindern des neuen Kindergartens – einer Einrichtung, die im Dorf durchaus umstritten gewesen sei, wie Müller sagt. Denn längst nicht jeder habe damals verstanden, warum man jetzt auf einmal einen Ort für die Kinder brauche. „Unser Spielplatz war damals das ganze Dorf“, erzählt der Bausterter. „Oben an der alten Schule war die Plakatwand“, fügt er hinzu. „Das war unser Fußballtor.“

Inzwischen ist das Thema Schule in Baustert Geschichte. Die alte Schule wurde durch eine neue ersetzt und die neue bereits vor Jahrzehnten geschlossen. Der Kindergarten aber ist noch da. Und am Sonntag feiert die Einrichtung ihr 60-jähriges Bestehen.

Wer Geburtstag hat, bekommt Geschenke. Und Alfred Müller hat der Kita zum ihrem Jubiläum ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Der 65-Jährige wurde nämlich im vergangenen Sommer in den Ruhestand verabschiedet und hat dieses Ereignis dazu genutzt, selbst auf Geschenke zu verzichten. Stattdessen sollten die Gäste seiner Abschiedsfeier etwas spenden. Und weil Müller bis zu seinem Ruhestand zur Geschäftsführung der Bitburger Braugruppe gehörte, fand die Feier in einem etwas größeren Rahmen statt. Entsprechend viel wurde auch gespendet. 13 525 Euro kamen am Ende zusammen.

Dieses Geld fließt nun in den Spielplatz des Kindergartens, der derzeit komplett erneuert wird. „Wir haben dafür einen großen Spielturm gekauft“, sagt Sascha Hontheim, Vorsitzender des Kita-Fördervereins und zudem auch Schwiegersohn von Müller. „Für uns ist das eine ganz tolle Sache, weil wir das allein gar nicht hätten stemmen können“, freut sich Hontheim über das Geschenk, das eigentlich auch zum bevorstehenden Geburtstagsfest am 6. Mai an Ort und Stelle errichtet sein sollte. Das aber werde zeitlich nicht mehr hinhauen, erklärt der Vorsitzende des Fördervereins.

Dass der ehemalige Brauerei-Chef die gesammelten Spenden ausgerechnet dem Förderverein der Bausterter Kita überreicht hat, dafür gibt es mehrere Gründe, wie Müller erklärt. So habe ja nicht nur er als Kind die Einrichtung besucht, sondern auch seine Geschwister, die beiden Töchter und einige seiner Enkel, erklärt der Mann aus Baustert. „Zudem war ich ja auch lange Zeit im Gemeinderat“, fügt er hinzu. „Und von daher wusste ich, wie knapp die finanziellen Mittel des Kindergartens sind.“

Was der 65-Jährige auch noch weiß, ist, dass es damals in Baustert noch zwei Gaststätten und drei Geschäfte gab. Und insgesamt vier Autos. Eines davon war das des Pastors. Und die Garage war genau wie der (inzwischen erweiterte) Kindergarten im Erdgeschoss des Jugendheims neben der Kirche. „Der Pastor ging immer mit dem Gebetbuch durch den Rosengarten“, erinnert sich Müller. „Und wenn die Kinder im Sandkasten zu laut waren, gab’s Ärger.“

Das Jubiläumsfest beginnt am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, ab 14 Uhr gibt es ein buntes Programm.