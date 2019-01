später lesen Veranstaltung Über tausend Gäste bei Ü30-Party FOTO: TV / Markus Angel FOTO: TV / Markus Angel Teilen

Twittern

Teilen



Sie ist inzwischen eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadthalle in Bitburg – die Ü30-Party der Feuerwehr Bitburg lockt jedes Jahr über tausend Besucher an. So passt auch an diesem Wochenende fast keine Maus mehr in die bis in den letzten Winkel gefüllte Stadthalle.