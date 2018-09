später lesen NATUR Überraschende Touren Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein Bitburg bietet für Mittwoch, 19. September, zwei Wanderungen an. Treffpunkt ist um 14.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Bedastraße. Vom Zielort werden zwei Überraschungswanderungen angeboten.