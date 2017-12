Was für eine Stadtratssitung! Alles bleibt anders in Bitburg

Fronten im Bitburger Stadtrat erneut verhärtet nach Personaldebatte und überraschendem Rücktritt eines langjährigen Ratsmitglieds.

Rudolf Rinnen von der Liste Streit legt nach fast 30 Jahren Engagement im Bitburger Stadtrat sein Mandat mit sofortiger Wirkung nieder. Die Gründe: mangelnde Möglichkeiten, etwas zu bewegen, unzureichender Informationsfluss und fehlende Bereitschaft zur Innovation. So viel dazu in Kürze. Ausführlichere Informationen folgen. Willi Notte, ebenfalls Liste Streit, hört im Bauausschuss auf. Für ihn hat die Liste Streit als neues Mitglied den ehemaligen Bauamtsleiter Heinz Reckinger vorgeschlagen. Doch dieser Vorschlag wurde vom Rat mit 23 Gegenstimmen abgeschmettert. Begründung: Die Mehrheit des Rats sieht eine „moralische Unvereinbarkeit“ zwischen ehemaligem Amt von Reckinger und Mandat. Es sei, so Michael Ludwig (CDU) „einfach keine saubere Lösung“. Dem nicht genug. In seiner Ansprache in Folge seiner Wiederernennung fand Bürgermeister Joachim Kandels auch kritische Worte im Rückblick auf den Wahlkampf: „Letztlich, und das nehme nicht nur ich so wahr, wurde die Spannung so hoch, dass das feine zwischenmenschliche Band, dass bei aller politisch sachlichen Auseinandersetzung, die in den letzten acht Jahren zum Wesen dieser Einrichtung dazugehörte, unverkennbare Risse bekommen hat. Es gehört zu einem politischen Amt wie dem des Bürgermeisters dazu, Kritik und Missbilligung auszuhalten. Ich darf aber auch sagen, dass es andere aushalten müssen, wenn ich anmerke, dass die vergangenen Monate von einigen unerwarteten, zwischenmenschlichen Enttäuschungen geprägt waren. Das hinterlässt Spuren und mir erscheint es so, dass es auch so angedacht war, es sollte entsprechende Spuren hinterlassen. Ich bin letztlich aber auch in dieser Hinsicht ausgesprochen dankbar für die lehrreichen, Augen öffnenden Erfahrungen des nun zu Ende gehenden Jahres.“ Dennoch bietet der Bürgermeister, der mit knappen 52 Prozent im September wiedergewählt wurde, allen Fraktionen die Hand für eine gute Zusammenarbeit.

FOTO: TV-Archiv / TV

FOTO: TV-Archiv / TV

FOTO: TV-Archiv / TV

FOTO: TV-Archiv / TV

FOTO: TV-Archiv / TV