Blaulicht Einbrecher hebeln Automaten auf und stehlen Kamera FOTO: Klaus Kimmling / TV

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Produktionshalle eines Fensterbauers eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 1 und 2 Uhr in der Kopernikusstraße auf dem Flugplatz. In dem Gebäude wurde ein Kaffeeautomat aufgehebelt und Münzgeld entwendet. Außerdem wurde eine Digitalkamera gestohlen.