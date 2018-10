Unbekannte brechen in Blumenladen ein

Nach Angaben der Beamten haben die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort knackten sie eine Geldkasse und flüchteten später mit einem „niedrigen dreistelligen Betrag“, wie der Sachbearbeiter auf TV-Anfrage sagt. Im Gebäude hätten die Einbrecher rund 500 Euro Schaden hinterlassen. Gefasst wurden die Täter bislang nicht. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges, oder sogar den Einbruch selbst beobachtet hat, soll sich an die Inspektion in Bitburg wenden. Kontakt unter Telefon: 06561/9685-0.