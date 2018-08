Unbekannte brechen in Schule ein

Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich wohl am Sonntagabend Zugang zu dem Gebäude in der Schulstraße. Dann seien die Unbekannten in die Werkstatt des Hausmeisters eingedrungen und hätten einen Akkuschrauber, eine Heckenschere und weitere Geräte entwendet.

Hinweise an die Polizei Bitburg unter Telefon: 0656 /9685-0.