In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Cascade-Bad eingebrochen. Bislang unbekannte Täter sind durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen, haben mehrere Türen aufgebrochen und in einem Büro einen Tresor geknackt. Noch ist nicht ermittelt, wie viel Geld in dem Tresor war. Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas gesehen oder gehört hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bitburg, Telefon 06561/9685-0, zu melden.