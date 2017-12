später lesen Polizei Unbekannte verstreuen Nägel vor Kindergarten Teilen

(red) Vor zwei Grundstückseinfahrten in der Straße Am Tennisplatz haben Unbekannte zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, zahlreiche Nägel auf der Straße verstreut. Gegenüber den betroffenen Anwesen befindet sich ein Kindergarten. Offensichtlich, so vermutet die Polizei, wollten Unbekannte so die Reifen der an diesen Anwesen ein- und ausfahrenden Autos beschädigen.