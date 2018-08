später lesen Speicher Versuchter Einbruch in zwei Wohnungen FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



(red) Unbekannte haben am Montagnachmittag zwei Malversucht, in ein Mehrfamilienhaus in Speicher einzudringen. Als die Mieter der Wohnungen am Abend nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass ihre Wohnungstüren manipuliert worden waren.