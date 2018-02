später lesen Blaulicht Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet Teilen

Twittern

Teilen



Ein schwarzer Audi A 6 wurde laut Polizei am Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr in Irrel in der Prümzurlayer Straße auf dem Parkplatz vor der Kreissparkasse auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden sei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden. Der Verursacher sei einfach weitergefahren.