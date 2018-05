später lesen Freizeit Und wieder in die Pedale FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



Am Pfingstmontag steigt auf der L5 zwischen Rommersheim und Rittersdorf die zwölfte Auflage von „Nim(m)s Rad“. An diesem Tag ist die Strecke für den Autoverkehr gesperrt. Was aber nicht heißt, dass keine Motoren unterwegs sind.