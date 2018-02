später lesen Polizei Unfall bei Ausweichmanöver Teilen

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr ist es am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Heinrichstraße in Bitburg gekommen. Ein Fiat Ducato war laut Polizei in Richtung Echternacher Straße unterwegs, als ein Auto mit Anhänger entgegen kam. Im Bereich einer Fahrbahnverengung fuhr der Wagen in der Mitte der Straße und der Fahrer des Fiat musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß er gegen einen Metallpfosten auf dem Gehweg. Der Fahrer des Autos mit dem Anhänger setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.