Unfall bei Hohensonne

Aach-Hohensonne (red) Eine leichtverletzte Person und Sachschaden sind laut Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich bei Hohensonne ereignet hat. Eine 41-jährige Frau habe am Samstag, 18. November, gegen 20 Uhr mit ihrem Smart die B 51 aus Richtung Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trier befahren.

Auf Höhe der Ortschaft Hohensonne sei sie von einem dunkelfarbenen Wagen unbekannter Marke verbotenerweise im Bereich der Sperrfläche überholt worden. Als der Überholende knapp vor der Frau wieder habe einscheren wollen, sei diese so sehr erschrocken, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe und nach rechts in die Schutzplanke geschleudert sei. Die Frau sei durch den Aufprall leicht verletzt worden.

Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs sei in Richtung Trier geflüchtet, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Hinweise: Telefon 0651/9779-3200.