Bitburg (red) Zu einem Unfall ist es laut Polizei am Dienstag gegen 7.35 Uhr auf der L 32 Höhe Königswäldchen gekommen, weil zwei Autos gleichzeitig versuchten, einen vor ihnen fahrenden Traktor zu überholen. Der Traktorfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg, Telefon 06561/96850 in Verbindung zu setzen.