Unfall im Eifelpark: Schlittenfahrt endet im Krankenhaus

Die Sommerrodelbahn ist eine der Hauptattraktionen des Eifelparks. Hunderte rasen täglich in den Schlitten die metallerne Piste herunter. Bei Familien mit jungen Kindern ist das Gondorfer Fahrgeschäft besonders beliebt. Denn die Eltern können in den Bobs zusammen mit ihren Kindern hinunterfahren.

Am Sonntag hat sich auch ein Franzose mit seinem fünfjährigen Sohn in den Schlitten gesetzt. Der Junge saß vorne, der Vater hinten. Bei der Abfahrt um 14 Uhr waren beide noch angeschnallt. „Und die Sicherheitsgurte halten, selbst wenn man fest daran zieht“, sagt Parkbetreiberin Nadine Löwenthal auf TV-Anfrage. Wie ist es also zu erklären, dass der 46-Jährige aus dem Sitz geschleudert wurde?

Die Schlitten können auf der Bahn rund 40 Kilometer schnell werden. Auf dem Weg nach unten entsteht also Fliehkraft. Deswegen gibt es die Gurte. Den hatte der Mann aber „aus unbekannten Gründen“ gelöst, wie die Bitburger Polizei am Montag mitteilte. Die Folge: Der Franzose wurde in einer Kurve im oberen Teil des Eifelcoasters aus dem Schlitten geworfen. Er flog über den Kopf seines Sohnes hinweg in eine Böschung und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Danach herrschte im Eifelpark erstmal Ausnahmezustand. Die Bahn wurde von der Polizei abgesperrt. Einsatzkräfte begannen mit der Bergung des Mannes. Doch die gestaltete sich offenbar schwieriger als gedacht. Denn der Hang, in dem er landete, ist nur schwer zugänglich. Letztlich musste die Feuerwehr abrücken, um den Mann zu retten. Ein Hubschrauber flog ihn dann ins Trierer Krankenhaus, wo er derzeit versorgt wird.

Doch damit war die Sache für die Polizei noch nicht erledigt. Nach Angabe von Parkbetreiberin Löwenthal wurde die Anlage nach dem Unfall von den Beamten getestet – auch die Sicherheitsgurte. Das Ergebnis laut der Chefin: „Das Fahrgeschäft ist fehlerfrei.“ Auch Polizeichef Hamm meint: „Es gab keinerlei Verschulden des Parks.“ Die Sommerrodelbahn ist also sicher und inzwischen auch wieder geöffnet.

Kurios: Es ist an diesem Sonntag nicht der einzige Unfall auf einer Sommerrodelbahn in der Region. Auf der Bob-Bahn am Erbeskopf, bei Hilscheid im Hunsrück, verletzte sich ein 39-Jähriger Mann und ein sechs Jahre altes Kind. Der Grund nach Angaben der Polizei: Das Seil eines Schlittens war gerissen, weswegen der Bob abgebremst wurde und ein anderer im auffuhr.