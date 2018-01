später lesen Blaulicht Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Ein unbekannter Fahrer ist in Bitburg in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße „Am Zuckerborn“ in Richtung Wittlicher Straße mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache mit einer Grundstücksmauer kollidiert und geflüchtet.