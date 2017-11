Unterstützung für Initiative Wellcome

Bitburg/Prüm (red) Seit 2011 entlasten die Wellcome-Ehrenamtlichen im Eifelkreis Eltern, die sich nach der Geburt eines Kindes Unterstützung wünschen. Nun erhält das Team eine Förderung von der "Stiftung Zukunft - Familie Simon" in Höhe von 1000 Euro.

Die Stiftung fördert in den Jahren 2017 und 2018 alle neun Wellcome-Teams in Rheinland-Pfalz. Stefan Stolte, Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Stiftungszentrums, der die Förderung betreut, informierte sich in Mainz beim Treffen der Wellcome-Koordinatorinnen persönlich über die praktische Arbeit der Teams mit den Familien und die Verwendung des Geldes. Im Eifelkreis wird die Förderung vor allem für Fahrtkosten und Personalkosten der Koordinierungsstelle eingesetzt. Foto: privat