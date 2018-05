Unwetter im Eifelkreis: Mehr als zehn Feuerwehren rückten aus

Das Unwetter von Sonntagnacht hat im Eifelkreis Bitburg-Prüm drei Verbandsgemeinden betroffen. Wegen Blitzeinschlag, abgerissenen Stromleitungen und einer überfluteten Straße waren allein acht Feuerwehren in der Südeifel im Einsatz. Abgerissene Stromleitungen in Holsthum, die für eine Rauchentwicklung gesorgt hatten, eine überflutete Straße in Sinspelt und ein Baum, der zwischen Neuerburg und Sinspelt auf die L 4 gestürzt war, meldete Willi Schlöder, stellvertretender Kreisfeuerwehrinspekteur, auf TV-Anfrage.Stromkabel wurden auch in Orenhofen und in Spangdahlem abgerissen. In Orenhofen fiel daher laut Schlöder für zwei Stunden der Strom aus. In Oberweis und Biesdorf drückte Wasser durch den Kanal in zwei Häuser. Dort musste die Feuerwehr Tauchpumpen einsetzen. Der Rest des Kreises blieb verschont.

Die Unwettergefahr sei vorerst vorbei, hieß es. Dafür werde der Westen des Landes am Montag und am Maifeiertag von starkem Wind heimgesucht, wie Meteorologin Ines Wiegand vom Deutschen Wetterdienst sagte. Wieder trifft es vor allem die Eifel: Dort könnten Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zum 100 Stundenkilometern erreichen, so die Warnung.

Anschließend beruhigt sich das Wetter aber: Die zweite Wochenhälfte wird freundlicher. Vorsichtige Prognosen nähren den Experten zufolge die Aussicht auf ein trockenes, sonniges Wochenende mit Temperaturen um die 20 Grad.