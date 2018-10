Urteil nach Bandendiebstahl in 35 Fällen: Frauenbande kommt mit blauem Auge davon

Die Sitzung vor dem Jungendschöffengericht am Montag hatte es in jeder Hinsicht in sich. Nach mehr als zehn Stunden Verhandlung wurden fünf Frauen zu Bewährungsstrafen verurteilt. Außerdem müssen sie 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Vier von Ihnen – darunter zwei Jugendliche – wurde vorgeworfen, in wechselnder Besetzung Bandendiebstahl in 35 Fällen begangen zu haben. Sie fuhren nachts durch die Eifel und hatten es auf nicht verschlossene Autos abgesehen. Daraus entwendeten sie unter anderem Geld, Laptops, Navigationsgeräte, Tablets, Handys, Sonnenbrillen und vieles mehr. Den Diebszug bezeichneten sie selbst als „Nachtschicht“. Die Beute wurde in der Wohnung der beiden „Rädelsführerinnen“, zwei zur Tatzeit 25-Jährige, in Dudeldorf entdeckt sowie in einem Haus in Oberweis. Letzteres gehört der ebenfalls angeklagten Mutter einer der Haupttäterinnen. Die Polizei hatte mehr als 320 Beweismittel sichergestellt.

Das Straßmaß für die beiden Haupttäterinnen, die Angeklagte H. Und die Angeklagte K. beträgt zwei Jahre auf Bewährung, die Bewährungsaufsicht dauert drei Jahre. Die beiden jugendlichen Angeklagten, S. Und Kn., die sich selbst als Mitläuferinnen einstuften, wurden zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Die mitangeklagte Mutter, die 57-jährige G. erhielt neun Monate auf Bewährung.

„Sie bekommen die Chance, ob Sie sie verdient haben, wird sich zeigen“, sagt Richter Udo May abschließend an die vier jungen Frauen gewandt. Und er apellierte: „Lassen Sie die Zeit der Dummheit hinter sich und machen Sie was aus Ihrem Leben!“.