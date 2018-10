später lesen Verabschiedung Drei Mitarbeiter verabschiedet FOTO: TV / Norbert Braun, DLR Eifel FOTO: TV / Norbert Braun, DLR Eifel Teilen

(red) Drei Mitarbeiter sind nach langjährigem Einsatz in der Landwirtschaftsverwaltung in den Ruhestand verabschiedet worden: die Verwaltungsangestellte Renate Crames, deren Weg 1977 bei der Berufsbildenden Schule Landwirtschaft und ländliche Hauswirtschaft in Bitburg, heute Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel, begann; der Landwirtschaftsrat Werner Roth, der über 40 Jahre als Berater im Bereich Grünland/Pflanzenbau und Pflanzenschutz für den ländlichen Raum tätig war; Oberlandwirtschaftsrat Stefan Thiex, der seit 1983 im Landesdienst und zuletzt in Bitburg tätig war.