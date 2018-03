Veranstaltungen zur Frühjahrssaat

(red) Die Informationsveranstaltungen des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Eifel zu Fragen im Bereich Pflanzenbau und Pflanzenschutz finden an folgenden Terminen jeweils ab 13.30 Uhr statt:

(red) Die Informationsveranstaltungen des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Eifel zu Fragen im Bereich Pflanzenbau und Pflanzenschutz finden an folgenden Terminen jeweils ab 13.30 Uhr statt:

In Bitburg, im DLR Eifel am 31. Januar. In Merzkirchen (Kreis Trier-Saarburg), Destille Hemmerling am 1. Februar. In Leidenborn, im Gasthaus Kaut am 1.Februar. Themen sind in diesem Jahr unter anderem die Sortenempfehlungen, neues zum Thema Pflanzenschutz, die neue Düngeverordnung sowie die Berechnung des Nährstoffbedarfs.

Anmelden können sich Interessierte über die Seite des DLR Eifel (www.dlr-eifel.rlp.de) unter der Rubrik Termine bis einen Tag vor der jeweiligen Veranstaltung.

Informationen unter Telefon 06561/9480-425) oder 06561/9480-403).