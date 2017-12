Verbandsgemeinderat hat volle Tagesordnung

(red) Eine Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Südeifel ist am Donnerstag, 14. Dezember, um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Ammeldingen/Neuerburg. Der Rat hat sich einiges vorgenommen. Nicht weniger als 15 Tagesordnungspunkte stehen an.

So wird gesprochen über den Jahresabschluss 2016 der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH sowie über Berichte über das Wirtschaftsjahr 2017 der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH und den Wirtschaftsplan 2018 der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH. Auch die Übernahme einer weiteren Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH sowie die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der „Südeifelwerke AöR“ und eines ersten ehrenamtlichen Beigeordneten sind Themen. Auch über Windkraftstandorte und Photovoltaikstandorte wird beraten. Weitere Themen: der Jahresabschlusses 2016 der Verbandsgemeindewerke Südeifel, die Erweiterung des Betreuungsangebotes an der Grundschule Körperich, die Einrichtung eines Bürgerbüros der Verbandsgemeinde Südeifel in der Gemeinde Irrel und Auftragsvergaben für die Feuerwehr.