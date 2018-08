später lesen Fest Vereine gestalten Jubiläumsfeier Teilen

Die Maria-Hilf-Kapelle in Erdorf wird 150 Jahre alt. Am Freitagabend, 10. August, findet eine feierliche Messe an der Kapelle statt. Sie beginnt um 19 Uhr und wird von den örtlichen Vereinen mitgestaltet.