Stadt lässt Straßen untersuchen

(red) Bitburgs Straßen werden untersucht. Vom 4. bis 7. Dezember macht eine von den Stadtwerken beauftragte Spezialfirma Boden- und Untergrunduntersuchungen einschließlich der Entnahme von Bohrkernen in folgenden Straßen: Am Römerquell, Petersstraße, Rautenberg, Schakengasse und Scharfbilliger Straße (Mötsch). Während der Arbeiten könne es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen auf der Fahrbahn oder auf Gehwegen in den genannten Straßen kommen, sagt Werner Krämer, Pressesprecher der Stadtverwaltung.