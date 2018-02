später lesen Eifel-Teens Verkehrslotsenohne Sexappeal FOTO: Familie Plankenhorn FOTO: Familie Plankenhorn Teilen

An meiner Schule in Wittlich können sich Schüler ab der neunten Klasse melden, um nachmittags den Busverkehr in der Koblenzerstrasse zu regeln. Viele meiner Jahrgangsstufe und Freunde haben sich vor einem halben Jahr also bereit erklärt die Prüfung zum Verkehrslotse zu absolvieren und somit was Gutes zu tun – auch ich. Von Maria Plankenhorn