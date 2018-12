später lesen Irrel Verkehrsunfallflucht auf der B257 FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red/hpl) Ein heller Volkswagen fuhr am gestrigen Donnerstag gegen 13.27 Uhr die B257 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Echternach. In Höhe der Abfahrt Ernzen verlor der VW seinen Endschalldämpfer.

