Vinzenzhaus ohne Vinzentinerinnen?

Speicher (cha) Die beiden letzten Vinzentinerinnen werden das Sankt Vinzenzhaus Speicher zum 15. Januar verlassen. Der Orden schickt die 79-jährige Oberin Daniela Müller und eine 86-jährige Nonne nach Bad Godesberg in Nordrhein-Westfalen.

Ist das das Ende der Speicherer Einrichtung?

Seit Wochen sind Gerüchte im Umlauf, dass die katholische Kita im Sankt Vinzenzhaus langfristig in der neuen Tagesstätte im Schulzentrum aufgehen soll. Diese befindet sich derzeit im Bau. Michael Köhli, Leiter des Vinzenzhauses, dementiert die Gerüchte: "Der Betrieb des Heims und der Tagesstätte geht weiter wie bisher." Der Orden werde wegen Nachwuchssorgen keine neuen Nonnen entsenden. Die Stellen werden mit Angestellten besetzt. Das Haus bleibe in Trägerschaft der Vinzentinerinnen - auch ohne Nonnen vor Ort.

76 Mitarbeiter betreuen in Speicher in Wohngruppen und der Kita 130 Kinder und Jugendliche.