(red) Der Sportverein Ferschweiler veranstaltet am Pfingstmontag, 21. Mai, ab 10 Uhr ein Pfingst-Sportfest Bambini- und Kinderläufen und ab 11 Uhr einen Volkslauf über zehn und sechs Kilometer sowie Walking/Nordic Walking über sechs Kilometer. Der Startschuss fällt auf dem Sportplatz in Ferschweiler. Hier ist auch der Zieleinlauf. Die Strecke führt über befestigte Wirtschaftswege und durch den Ferschweilerer Wald. Umkleide- und Duschmöglichkeit gibt es auf dem Sportplatz in Ferschweiler.