Vom Volksempfänger bis zum Schneewittchensarg

Winfried Kappler aus Mettendorf sammelt alte Radios. Der Ursprung für seine Leidenschaft reicht bis in seine Kindheit zurück.

Um den Boxkampf von Max Schmeling im Radio hören zu können, bastelte Winfried Kappler ein Radio zusammen. Daraus wurde eine Sammlung von heute mehr als 250 Geräten.

„Meine Eltern hatten mir das Aufbleiben verboten, weil die Sendung mit dem Boxkampf mitten in der Nacht ausgestrahlt wurde“, erinnert sich der heute 78 Jahre alte Winfried Kappler. Er stammt aus Waldsee bei Speyer und arbeitete dort als selbstständiger Unternehmer. 2014 zog er mit seiner Frau Brigitte nach Mettendorf, um dort in der Nähe der Tochter zu sein.

Mit dem Bausatz „Radiomann“ konnte der junge Winfried in den 50er Jahren das Sportgeschehen über Kurzwelle verfolgen. „Das war eine spannende Zeit, in der ich meine Leidenschaft für Radioempfänger entdeckt habe“, sagt Kappler heute.

Beruflich war er in der ganzen Welt unterwegs und nutze dabei immer die Gelegenheit, außergewöhnliche Radioempfänger aufzuspüren und mit nach Hause zu bringen. „Es reizte mich, mit diesen Geräten in die Welt da draußen zu horchen. Es gab ja auch Zeiten, in denen es selbst verboten war, den Verkehrsfunk zu hören“, merkt er an und zeigt auf einen Volksempfänger in seiner Sammlung.

In seiner Ausstellung, die in der Remise der ehemaligen Schule in Mettendorf ihre neue Heimstatt gefunden hat, befinden sich einige besondere Exponate. „Zum Beispiel dieses hier. Es hat eine zwei Meter lange Stabantenne, stammt von der amerikanischen Marine und es war vermutlich während des Angriffs der Japaner auf Pearl Harbour im Einsatz“, erzählt Kappler. Aktive Unterstützung erhält der gesundheitlich angeschlagene Sammler von seiner Frau Brigitte. „Dieses Gerät hat den Spitznamen „Schneewittchensarg.“

Und dieses Exemplar ist ein Wüstenradio, aus einfachen Bauteilen von Nomaden zusammengesetzt, aber heute noch funktionstüchtig“, erklärt Brigitte Kappler. So ist die Sammlung heute eine breit gefächerte Zusammenstellung historischer Radiogeräte und mit den meisten Geräten verbindet das Ehepaar eine Geschichte. In vielen Stunden liebevoll aufbereitet und dabei Musik gehört, daran erinnern sich beide gerne. Heute hört Winfried Kappler immer noch gerne Musik. Dabei am liebsten Klassik von Mozart.

Seine Sammlung hat Winfried Kappler in Waldsee schon mehrfach gezeigt. Nun sollen auch die Mettendorfer und die Eifeler Bevölkerung die Gelegenheit dazu bekommen.

Ein Tag der offenen Tür ist am Sonntag, 26. August von 11 bis 17 Uhr, Schulstraße 7, in Mettendorf (Schulhof alte Remise).

FOTO: Rudolf Höser

