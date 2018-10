später lesen GLAUBE Vorbereitung für Firmlinge Teilen

Twittern

Teilen



(red) Einen Vorbereitungskurs für die Firmung in der Pfarreiengemeinschaft Bitburg gibt es ab Samstag, 27. Oktober. Start ist um 10 Uhr in der Pfarrkirche Liebfrauen in Bitburg. Danach geht’s in Gruppenarbeit weiter.