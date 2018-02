später lesen Medizin Vortrag über Krankenhauskeime Teilen

Das Bitburger Gesundheitsforum startet in diesem Jahr am Donnerstag, 22. Februar, mit einem Vortrag von großer Aktualität: „Krankenhauskeime“ auf der Intensivstation: Ursachen – Vorbeugung – Behandlung. Der Vortrag behandelt die Ursachen einer Infektion mit Supererregern, befasst sich mit dem Thema Prävention und Behandlung einer Infektion und geht der Frage nach, was Ärzte und auch Patienten tun können, um das Problem in den Griff zu bekommen.