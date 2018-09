später lesen GESUNDHEIT Vortrag über Darmerkrankungen Teilen

Der nächste Vortrag im Bitburger Gesundheitsforum ist am Donnerstag, 27. September, um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums St. Matthias in Bitburg. Die Referenten Dr. Thomas Koch, Chefarzt der Abteilung Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen, und Professor Christian Blöchle, Chefarzt der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg, referieren über Divertikelkrankheit des Dickdarms.