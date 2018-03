(red) Das Kreismuseum Bitburg-Prüm lädt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule des Eifelkreises für Freitag, 26. Januar, ein zu einem Vortrag unter dem Titel „Einblicke in die Restaurierungs- und Renovierungspraxis“ von Dr. Mario Simmer: Beginn ist um 19 Uhr im Kreismuseum in der Trierer Straße in Bitburg. Und zwar passend zum Vortragsthema in der aktuellen Ausstellung „Schönheit in Stein. Ländliche Architektur in der Südeifel“. Foto: Mario Símmer