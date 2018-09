später lesen Gesundheit Vortrag über kranke Kinder Teilen

Twittern

Teilen



(red) In dem Seminar am Freitag, 14. September, von 8.30 bis 13 geht es um den Umgang mit kranken Kindern in pädagogischen Einrichtungen. Themen sind unter anderem die rechtliche Situationen, normale Befindlichkeitsstörungen und Kinderkrankheiten, ansteckenden Krankheiten und Infektionsprophylaxe und Besonderheiten bei chronisch kranken Kindern in pädagogischen Einrichtungen.