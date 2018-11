später lesen Gesundheit Vortrag über Vorhofflimmern Teilen

Twittern

Teilen



Kardiologen aus Bitburg informieren am Dienstag, 20. November, um 18 Uhr im Haus Beda in Bitburg über Ursachen, Gefahren, Symptome und Behandlung von Vorhofflimmern und wie man sich davor schützen kann.Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung und eine der wichtigsten Ursachen für einen großen Schlaganfall, allein in Deutschland sind über 1,8 Millionen Menschen betroffen.