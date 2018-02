später lesen Ernährung Vortrag zur Ernährung für Kinder Teilen

Der Landfrauenverband Bitburg lädt am 3. März ab 14 Uhr in Zusammenarbeit mit der Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft (MILAG) zu einer Vortragsveranstaltung ein. Das Ganze steht unter dem Titel „Der gesunde Appetit eines Dreikäsehochs“ und findet im Gemeindehaus in Niederstedem statt.