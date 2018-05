später lesen Verkehr Parkplatz-Unfall: Heck beschädigt Teilen

(red) Ein schwarzer VW Touareg ist am Freitag zwischen 7.40 Uhr und 8.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Schleifstein in Bitburg beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken, so vermutet die Polizei, streifte ein anderes Fahrzeug das Heck des VW. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.