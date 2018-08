Wahl: Noch sind die Listen leer...

...doch so langsam bereiten sich die Fraktionen auf die Kommunalwahlen 2019 vor.

(uhe) Am 26. Mai 2019 wird in den Kommunen von Rheinland-Pfalz gewählt - und dabei unter anderem auch ein neuer Kreistag. „Nach der Wahl ist vor der Wahl“, sagt dazu Michael Billen und verweist auf den CDU-Kreisparteitag am 13. Oktober in Irrel. An diesem Tag wollen die Christdemokraten ihre Liste für die Kreistagswahl aufstellen.

Auch die SPD im Kreis hat den Wahltag bereits im Blick. „In einer Klausurtagung im Mai wurden nicht nur aktuelle Kreisthemen intensiv diskutiert, sondern auch erste Überlegungen zur Kommunalwahl getätigt“, so Bernd Spindler. Die Gremien würden nun in anstehenden Klausuren das Wahlprogramm erarbeiten, fügt er hinzu.

Bei den Freien Wählern, die ja im Gegensatz zu CDU und SPD keine Partei sind, wurde im Vorfeld der Wahl etwas Neues ausprobiert. Wie Dirk Kleis erklärt, habe die FWG nach einem ersten Zusammentreffen auf Kreisebene im vergangenen Mai 700 Vertreter aus Vereinen und Kommunalpolitik angeschrieben, um sie für eine Mitarbeit in der Wählergemeinschaft zu gewinnen. Der Rücklauf sei zwar erwartungsgemäß recht verhalten gewesen, doch hätten sich dabei durchaus „interessante Kontakte“ gebildet, so Kleis.

Bei den Grünen waren die Kommunalwahlen 2019 bislang noch kein Thema. Das aber soll sich bald ändern. „Nach der Sommerpause werden wir in die Vorbereitungen zum Kommunalwahlkampf einsteigen“, kündigt Helmut Fink an.

Und auch die FDP möchte noch in diesem Jahr die Listen für den Kreistag und die weiteren Kommunalwahlen aufstellen. Jürgen Krämer geht davon aus, dass das im Oktober oder November der Fall sein wird. „Momentan sind wir dabei, Kandidaten für die Listen zu gewinnen“, sagt Krämer. Leicht sei das allerdings nicht, räumt er ein, wobei das auch nicht nur für seine Partei gelte, sondern grundsätzlich: „Es wird immer schwieriger, Menschen für diese Aufgaben zu begeistern.“