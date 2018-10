Waldbauverein: Mit einem blauen Auge durchs Gehölz

Die Zahlungsunfähigkeit der Eifel Wald und Holz Management GmbH stand bei der Mitgliederversammlung im Mittelpunkt. Gründe und Schuldige wurden genannt. Von Uwe Hentschel

Zu Beginn der Veranstaltung stellt der Vorsitzende des Waldbauvereins eines klar: „Dem Waldbauverein geht es gut!“ Nicht dieser habe finanzielle Probleme, sondern die Eifel Wald und Holzmanagement GmbH (EWH), erklärt Kurt Rings, der das im Verlauf der außerordentlichen Sitzung des Waldbauvereins im Gemeindehaus Weidingen durch Zahlen belegt. Demnach hat der Verein mehr als 17 000 Euro auf dem Konto. Darüber hinaus würden Zuschüsse erwartet, sodass sich der Kontostand auf über 30 000 Euro erhöhen werde. Und auch für das kommende Haushaltsjahr werde ein Überschuss von 1400 Euro erwartet.

Anders hingegen ist die Situation bei der EWH, die das Holz der Vereinsmitglieder vermarktet. Diese ist zahlungsunfähig. Das bedeutet, dass 30 Mitglieder des Vereins auf Geld für ihr Holz warten. Laut Waldbauverein handelt es sich um einen offenen Betrag von rund 130 000 Euro. Die finanzielle Situation der Gesellschaft ist auch der Grund für die außerordentliche Mitgliederversammlung. Denn so gut es dem Verein auch geht: Die EWH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Waldbauvereins. Und dessen Mitglieder sind am Ende diejenigen, die für den Schaden aufkommen. Bevor es dazu kommt, erwarten die rund 70 anwesenden Waldbesitzer Antworten. Und um die bemüht sich Konrad Zürbig.

Der Anwalt und Unternehmensberater wurde von der EWH als Beistand hinzugezogen. Wie Zürbig erklärt, hängt die Misere mit einer unternehmerischen Fehlentscheidung im Jahr 2012 zusammen. Hier hilft ein Blick weitere fünf Jahre zurück: 2007 wurde die EWH gegründet. Aufgabe der vom Verein aus kartellrechtlichen Gründen ins Leben gerufenen Gesellschaft war die Vermittlung. Die EWH kümmerte sich also um Abnehmer für das Holz der Vereinsmitglieder. Dafür gab es Provision. „Die Geschäfte liefen sehr gut an“, sagt Zürbig. 2012 wurde das Geschäftsmodell laut Anwalt dann geändert. Die EWH kaufte das Holz selbst von den Waldbesitzern, um es gewinnbringend weiterzuverkaufen. Um das zu stemmen, sei das Personal aufgestockt worden. Zeitgleich sei aber die Menge des Holzes zurückgegangen. „Es war eine Fehlentscheidung“, so Zürbig, „und das hätte dem früheren Geschäftsführer auffallen müssen.“ Gemeint ist damit Elmar Franzen, der bis 2015 Chef der EWH war. Der war bei der Versammlung nicht anwesend. Zu dem Vorwurf will er sich auch nicht äußern, wie er am Tag darauf auf TV-Anfrage erklärt. Das Kapitel EWH sei für ihn abgehakt, so Franzen. Für seinen Nachfolger Martin Gräf ist es das übrigens auch. Er war von 2015 bis 2016 Chef der EWH, bevor der Job nach seiner Kündigung von den stellvertretenden Vorstandsmitgliedern des Waldbauvereins, Konrad Götz und Hans-Josef Becker, ehrenamtlich übernommen wurde. Gräf, der bei der Versammlung ebenfalls nicht dabei ist, nimmt seinen Vorgänger in Schutz. Das Geschäftsmodell zu ändern sei keineswegs die Entscheidung des damaligen Geschäftsführers gewesen, sagt Gräf. Vielmehr habe Franzen nur das umgesetzt, was der Vorstand des Vereins gewollt habe. Zudem habe er (Gräf) bereits nach der Übernahme der Geschäftsführung 2015 auf die unglückliche Entwicklung der Gesellschaft und die hohen Kosten für den Betriebshof hingewiesen. „Ich habe damals schon gesagt, dass das komplett aus dem Ruder läuft“, so Gräf.

Allem Anschein nach ist es das dann auch. Richtig ernst wurde es dann vor wenigen Wochen. Denn wie Rings und auch Becker erklären, habe die Kreissparkasse (KSK) Bitburg-Prüm plötzlich den Dispokredit gekündigt. Und das, obwohl nur wenige Tage zuvor Unterstützung signalisiert worden sei. „Das Problem war nicht, dass die KSK aus der Finanzierung aussteigt, sondern die Kurzfristigkeit“, erklärt der Vorsitzende. So seien der EWH nur drei Wochen Zeit geblieben, um eine Lösung zu finden. Ansonsten wäre alles auf eine Insolvenz hinausgelaufen, erklärt Zürbig. Und das hätte zur Folge gehabt, dass die Waldbesitzer auf ihren Forderungen sitzen bleiben.

Um das zu vermeiden, wurden nun Gespräche mit der Volksbank Eifel geführt. Und diese ist laut Rings bereit, die Forderungen über einen Kredit zu finanzieren. Angesichts der sechsprozentigen Verzinsung ist dieser Kredit zwar alles andere als ein Schnäppchen, doch nach Auffassung des Vorstands immer noch besser als eine Insolvenz.

Mit dem Kredit allein ist es aber nicht getan. Die EWH, deren Personal in den vergangenen Jahren bereits nach und nach abgebaut wurde, hat ihren Geschäftsbetrieb eingestellt und soll aufgelöst werden. Einnahmen sind also keine mehr zu erwarten, weshalb der Vorstand des Waldbauvereins seinen Mitgliedern eine Erhöhung des Jahresbeitrags um zehn Euro vorschlägt. Bei derzeit 1857 Mitgliedern ergäben sich dadurch Mehreinnahmen von rund 18 000 Euro, die zur Tilgung des Kredits verwendet würden. Innerhalb von 14 Jahren werde dann alles abgezahlt, so der Plan.

Bei den Mitgliedern stößt dieser Vorschlag trotz Zähneknirschen auf Zustimmung. Bei nur einer Nein-Stimme und acht Enthaltungen wird die Erhöhung beschlossen. Was aber nicht heißt, dass alle Mitglieder Verständnis für die Entwicklung haben. So wundern sich einige darüber, dass bei dieser Versammlung keine Geschäftszahlen der EWH präsentiert werden, mit denen sich der Verlauf der Entwicklung erklären ließe. Andere kritisieren, dass die EWH nicht schon früher die Reißleine gezogen habe.

Letzteres begründet Rings damit, dass die Gesellschaft bis zuletzt gehofft habe, bei der laufenden Neustrukturierung der regionalen Holzvermarktung Kommunen im südlichen Eifelkreis für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Doch dazu sei es leider nicht gekommen. Stattdessen hätten sich bis auf eine Gemeinde alle anderen für die neue Holzvermarktungsgesellschaft Region Eifel entschieden. „Das war eine politische Entscheidung“, meint Rings. „Wir bekommen von Politikern immer zu hören, wie schön der Waldbauverein ist, und werden dann im Regen stehen gelassen“, sagt der Vorsitzende. „Für uns, die das ehrenamtlich machen, ist das ein Fußtritt.“