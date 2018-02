Wanderer auf Tour

(red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf und der Heimat- und Wanderverein Seffern nehmen am Samstag/Sonntag, 3./4. Februar, an der IVV-Volkswanderung in Kleinich mit Start und Ziel in der Kulturscheune in Oberkleinich teil. Startzeiten an beiden Tagen: 8 bis 14 Uhr für sechs, zehn und 15 Kilometer. Zielschluss: 16.30 Uhr. Ebenfalls findet am Sonntag, 4. Februar, eine IVV-Volkswanderung in Lingten/Luxemburg statt. Startzeiten: 7.30 bis 14 Uhr für sechs und 12 Kilometer; 7.30 bis 13 Uhr für 16 Kilometer.