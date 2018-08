Wanderer laden in die Scheune ein

(red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf feiern am Samstag, 25. August, ab 19.30 Uhr ihr Scheunenfest in der Scheune der Familie Jung in Hermesdorf. Alle Mitglieder sowie alle Helfer bei der IVV-Volkswanderung im Frühjahr 2018 sind dazu eingeladen.

Mitgebrachte Salate sind willkommen.

Am Samstag, 25. August, kann man am ersten gemeinsamen Marathon als IVV-Volkswanderung in Brouch oder Lintgen in Luxemburg teilnehmen. Startzeiten: 7 bis 9 Uhr für den Marathon; 7 bis 12 Uhr für 21 Kilometer; 7 bis 14 Uhr für sechs und zwölf Kilometer. Start ist wahlweise in Lintgen oder Brouch.

Ebenfalls findet am Samstag/Sonntag, 25./26. August, eine IVV-Volkswanderung in Sourbrodt/Belgien statt. Startzeiten an beiden Tagen: 7 bis 14 Uhr für vier, sieben, zwölf und 21 Kilometer; 7 bis 10 Uhr für 30 und 42 Kilometer. Zielschluss: 17 Uhr.

Die IVV-Volkswanderung des Wandervereines Senningen/Luxemburg mit Start in Niederanven am Sonntag, 26. August, fällt aus.