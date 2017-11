später lesen Wanderer sind unterwegs Teilen

Wißmannsdorf/Seffern (red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf nehmen am Samstag/Sonntag, 25./26. November, an der IVV-Volkswanderung Spall mit Start und Ziel in Spabrücken teil. Start an beiden Tagen: 8 bis 13 Uhr, sechs und zehn Kilometer.