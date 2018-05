später lesen Natur Wanderfreunde auf Pfingstfahrt Teilen

(red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf fahren von Samstag, 19., bis Pfingstmontag, 21. Mai, zusammen mit dem Heimat- und Wanderverein Seffern auf eine Drei-Tage-Wander-Erlebnistour in den Schwarzwald. Auf dem Programm stehen Besuche im Glashaus Dorotheenhütte, im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, ein Schwarzwaldabend sowie verschiedene Wanderungen. Abfahrtszeiten sind um 6.45 Uhr in Seffern, Ortsmitte, 7 Uhr in Hermesdorf, Parkplatz bei den Westeifelwerken, 7.15 Uhr in Bitburg, Bedaplatz. Außerdem gibt es IVV-Wanderungen am Samstag in Beaufort/Luxemburg und am Sonntag in Betrange/Luxemburg.