(red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf informieren starten am Sonntag, 12. August, bei der IVV-Volkswanderung in Bigonville/Luxemburg. Startzeiten: 7 bis 14 Uhr für fünf und zehn Kilometer; 7 bis 13 Uhr für 20 Kilometer. Ebenfalls findet am Mittwoch, 15. August (Feiertag in Luxemburg) eine IVV-Felsenwanderung in Consdorf/Luxemburg statt.